کارشناس هواشناسی مازندران : جو استان تا اوایل هفته آینده پایدار است و روزهای آفتابی و شبهای سرد در مازندران پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروزپنجشنبه و فردا جمعه صاف تا قسمتی ابری همراه با روزهای گرم و شبهای سرد پیش بینی میشود.
فرجی با اشاره به اینکه شنبه در ارتفاعات غربی استان شرایط برای بارش پراکنده و خفیف فراهم است؛ افزود: یکشنبه جو استان پایدار میشود.
وی گفت:از عصر دوشنبه تا صبح سه شنبه بارشهای پراکنده را در کل استان خواهیم داشت که مقدار آن قابل توجه نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی افزود: دیروز ساری با ۲۹ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۲ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته فرجی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.