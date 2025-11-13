حضور نمایندگان استان در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی
خبرهایی از حضور نمایندگان استان در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تا پذیرایی والیبالیستهای مقدم قزوین از نماینده تهران را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سعید علی اکبری، کیانوش پالاد و عطیه شهسواری از قزوین تیمهای ملی مردان و زنان هندبال کشور را در این بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی همراهی میکنند.
میثم رضایی و زهرا بهشتی راد هم در قامت مربی و سرمربی هدایت ملی پوشان دوگانه را بر عهده دارند.
مژگان حسن زاده هم سرپرستی تیم ملی والیبال بانوان کشور را بر عهده دارد.
در روز نخست این مسابقات دنیا آقایی بانوی ورزشکار استان در رشته کوراش که نمادین برگزار شد، نشان نقره کسب کرد.
بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان در حال برگزاری است.
پذیرایی والیبالیستهای مقدم قزوین از نماینده تهران
تیم مقدم در هفته چهارم لیگ یک والیبال میزبان نیروی زمینی است.
این دیدار از ساعت ۱۶ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار میشود.
نماینده استان با دو پیروزی و یک شکست و کسب ۵ امتیاز در رده سوم گروه دوم قرار دارد.
برتری فوتبالیستهای فجر مقابل همتای قزوینی
در هفته دوم لیگ سه فوتبال باشگاههای کشور فجر قزوین مقابل یزدان مهر دیگر نماینده استان با نتیجه ۲-۱ به برتری رسید.
تیمهای فجر و یزدان مهر در جدول رده بندی با کسب ۳ و یک امتیاز در ردههای چهارم و دهم جدول رده بندی قرار دارند.