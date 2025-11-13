نهادینه سازی امر به معروف، طمع و کبر را از ریشه میخشکاند
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد گفت: نهادینه شدن صحیح امر به معروف، قویترین دیوار دفاعی جامعه در برابر این آفات نفسانی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در جمع زندانیان زندان مرکزی شهر یاسوج، به تبیین ابعاد روانی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه دینی پرداخت و گفت: ریشه بسیاری از گرفتاریها و امراض روانی در صفاتی مانند کبر، غرور، حسد، طمع، دروغ و عصبانیت است. حجتالاسلام پیشقدم با بیان اینکه این امراض نفسانی دو اثر مخرب دارند افزود: اثر فردی که شامل آسیب به روح، عذاب وجدان، و در موارد حادتر، خودکشی و زندگی بدون لذت است، و اثر اجتماعی که منجر به آلودگی، ناامنی و بیاعتمادی در جامعه شده و هزینههای سنگین اصلاحی را به دنبال خواهد آورد. وی بیتفاوتی را بزرگترین مشکل زندگی اجتماعی دانست و اظهار کرد: این بیتفاوتی به انحرافات اجازه میدهد ریشه بدوانند. وی تأکید کرد:آمران به معروف و ناهیان از منکر، هادیان و چراغهای جامعه هستند که انسان را در مسیر حق قرار میدهند و یک یادآوری دلسوزانه میتواند بسیاری از خطاها را پیش از وقوع اصلاح کند. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد خطاب به زندانیان گفت: در بند بودن بسیاری از انسانها، پیامد همین بیتفاوتی جامعه است؛ اگر فردی در مسیر انحراف با یک تذکر محبتآمیز مواجه میشد، شاید امروز اینجا نبود. حمزه پیش قدم خطاب به کسانی که طعم محرومیت از هدایت را چشیدهاند ادامه داد: پس از بازگشت به جامعه، نباید نسبت به هادیان دلسوز بیتفاوت بود و خود باید به عنوان یک هادی، با تذکری بهموقع، سرنوشت دیگران را دگرگون کنند.