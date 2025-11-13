به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ معاون وزارت اطلاعات در بیستمین اجلاسیه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه دشمن در این جنگ سه هدف را دنبال می‌کرد، در تشریح این اهداف گفت: نابودی توان نظامی و هسته‌ای، گرفتن قدرت پاسخ و در پایان تجزیه ایران سه هدف عمده دشمن در این جنگ بود که با درایت رهبر معظم انقلاب، هوشیاری مردم و حضور مقتدرانه نیرو‌های مسلح، رژیم در مرحله اول اهداف خود متوقف شد.

وی به تحرکات تروریستی در کشور از سال گذشته اشاره کرد و افزود: گروه‌های تروریستی در جنوب شرق از نیمه سال ۱۴۰۳ با استفاده از سلاح‌های سنگین آماده بودند و در کردستان و آذربایجان غربی هم گروه‌های تروریستی کومله برای حرکت‌های تروریستی آماده شدند که سلاح‌های زیادی کشف شد.

وی گفت: این گروه‌ها در دو نقطه کشور هدایت شده بودند و به آنان نقشه نحوه تصرف شهر‌ها داده شد و این گروه‌ها وظیفه داشتند که حتی اگر شده برای چند ساعت شهر‌ها را تصرف کنند.

وی همچنین به تلفات رژیم صهیونیستی در اثر حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: افزود بر اساس اطلاعات مراکز بهداشت و درمان و بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی که توسط سربازان گمنام امام زمان به دست آمده، تلفات رژیم صهیونیستی حدود هزار نفر است، اما رژیم با سانسور آنرا کمتر از ۵۰ نفر اعلام کرده است.