پخش زنده
امروز: -
کاروان تیم ملی فوتسال بانوان ایران بامداد امروز (پنجشنبه) برای حضور در نخستین دوره جام جهانی فوتسال، تهران را به مقصد مانیل ترک کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از ماهها تمرین و اردوی آمادهسازی، بامداد امروز ابتدا راهی دبی شد و از آنجا به سمت مانیل، پایتخت فیلیپین، محل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتسال زنان حرکت کرد.
نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان از ۲ آذرماه در فیلیپین آغاز میشود و تیم ملی کشورمان با تیمهای برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است.
برنامه دیدارهای تیم ملی فوتسال زنان ایران در مرحله گروهی: به شرح زیر است:
ایران – برزیل، جمعه ۲ آذر
ایران – ایتالیا، دوشنبه ۵
ایران – پاناما، چهارشنبه ۷ آذر