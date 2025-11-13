کاروان تیم ملی فوتسال بانوان ایران بامداد امروز (پنجشنبه) برای حضور در نخستین دوره جام جهانی فوتسال، تهران را به مقصد مانیل ترک کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از ماه‌ها تمرین و اردوی آماده‌سازی، بامداد امروز ابتدا راهی دبی شد و از آنجا به سمت مانیل، پایتخت فیلیپین، محل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتسال زنان حرکت کرد.

نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان از ۲ آذرماه در فیلیپین آغاز می‌شود و تیم ملی کشورمان با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما هم‌گروه است.

برنامه دیدار‌های تیم ملی فوتسال زنان ایران در مرحله گروهی: به شرح زیر است:

ایران – برزیل، جمعه ۲ آذر

ایران – ایتالیا، دوشنبه ۵

ایران – پاناما، چهارشنبه ۷ آذر