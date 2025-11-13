حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبری گفت: اشراف، نگاه عمیق، آینده‌نگری و حکمت رهبر انقلاب در مسائل آموزش‌وپرورش نعمتی بزرگ برای کشور است. رهنمودها و نکات راهبردی معظم‌له در حوزه تربیت عمومی باید چراغ راه مدیران و مربیان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبری با اشاره به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در حوزه تعلیم‌وتربیت، تصریح کرد: اشراف، نگاه عمیق، آینده‌نگری و حکمت رهبر انقلاب در مسائل آموزش‌وپرورش نعمتی بزرگ برای کشور است. در سال‌های اخیر نیز معظم‌له نکات بسیار مهم و راهبردی در حوزه تربیت عمومی ارائه کرده‌اند که باید چراغ راه مدیران و مربیان باشد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه کشور در دیدار با مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه معنوی تعلیم‌وتربیت در نگاه دینی و انقلابی گفت: فرزندان این سرزمین، فرزندان حضرت ولی‌عصر (عج) هستند و کفالت تربیت آنان بر عهده ما گذاشته شده است. فردا باید پاسخگوی این امانت الهی نزد امام زمان (عج) باشیم. این مسئولیت، افتخار بزرگی است که باید قدر آن را بدانیم.

وی با بیان اینکه موفقیت تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در گرو تقویت حوزه پرورشی است، نقش تشکل‌های دانش‌آموزی را بی‌بدیل دانست و گفت: تشکل‌های دانش‌آموزی، خصوصاً اتحادیه انجمن‌های اسلامی، از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در کنار بخش رسمی تعلیم‌وتربیت مسیر تحول را هموار کنند. تجربه نشان داده است که حضور این تشکل‌ها در کنار سیستم رسمی، آثار بسیار ارزشمندی در مدرسه و دانش‌آموزان دارد.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان با اشاره به روحیه فعال، علمی و انقلابی اعضای اتحادیه افزود: همواره معدل دانش‌آموزان اتحادیه بالای ۱۸ بوده است و این نشان‌دهنده هویت کنشگر، باانگیزه و باکیفیت این نسل است. این مجموعه ظرفیت کم‌هزینه و پرفایده‌ای است که رهبر انقلاب نیز علاقه و حمایت ویژه‌ای نسبت به آن دارند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری گسترده شبکه امامت جمعه با آموزش‌وپرورش استان گفت: در دوره اخیر، ائمه‌جمعه با شدت و کیفیت بسیار بیشتری نسبت به گذشته در خدمت حوزه تعلیم‌وتربیت قرار گرفته‌اند. در بسیاری از شهرستان‌ها، ستاد‌های نمازجمعه در برنامه‌های تربیتی، فرهنگی و حتی اجرایی مدارس نقش‌آفرینی مستقیم دارند.

وی با تقدیر ویژه از حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ارومیه، اظهار کرد: حضور هفتگی ایشان در مدارس و برگزاری جلسات تربیتی برای همکاران فرهنگی، نعمت بزرگی برای استان است. همچنین استفاده آموزش‌وپرورش از تریبون‌های نمازجمعه برای ارتباط با مردم نشان‌دهنده اعتماد و همکاری متقابل است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبری وضعیت همدلی مدیریتی در استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: وفاق ارزشمندی بین استاندار محترم، فرمانداران، ائمه‌جمعه و دستگاه آموزش‌وپرورش برقرار است و این هماهنگی، ظرفیت بزرگی برای پیشبرد اهداف تربیتی استان محسوب می‌شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه کشور در پایان با تأکید بر لزوم تقویت نقش تشکل‌های انقلابی در مدارس اظهار امیدواری کرد: با حمایت‌های فعلی و ظرفیت‌های موجود، آینده بسیار روشنی برای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در آذربایجان‌غربی متصور هستیم و می‌توان انتظار داشت این استان به یکی از موفق‌ترین استان‌های کشور تبدیل شود.