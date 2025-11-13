پخش زنده
اجرای طرح هر دانشگاه، یک محله به منظور ارتباط مستقیم هر دانشگاه با یک محله محروم برای اجرای طرحهای فرهنگی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛استاندار اصفهان در هفتاد و پنجمین نشست سالانه مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور گفت: صندوق حمایت از ایدههای فرهنگی دانشجویان باید تأسیس شود و با اعطای کمکهای بلاعوض تا ۵۰ میلیون تومان برای ایدههای برتر و ارائه مشاوره حقوقی و مالی رایگان از دانشجویان حمایت کرد.
مهدی جمالینژاد با تأکید بر تقویت تعامل دانشگاه با جامعه افزود: اجرای طرح «هر دانشگاه، یک محله» با هدف ارتباط مستقیم هر دانشگاه با یک محله محروم برای اجرای طرحهای فرهنگی و ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و مشاورهای رایگان به همت دانشجویان ضروری است.
وی اجرای برنامههای حمایت از نوآوری فرهنگی را ضروری دانست و گفت: ارتقای فضای فیزیکی دانشگاه با اجرای «طرح محوطهسازی فرهنگی»، ایجاد دیوارهای تعاملی برای بیان آزادانه نظرات، طراحی فضاهای سبز برای گفتوگوهای غیررسمی و نصب تابلوهای هنری با پیامهای انگیزشی ضروری است.
وی با تأکید بر اجرای برنامههای تلفیقی علم و فرهنگ گفت: برگزاری «جشنوارههای بینرشتهای»، رقابتهای ترکیبی مانند «مهندسی و تئاتر» یا «پزشکی و شعر» و اهداء جوایز به طرحهای برتر بینرشتهای در این زمینه مؤثر است.
جمالینژاد افزود: اعطای «امتیاز فعالیت فرهنگی» به دانشجویان، تأثیرگذاری در اخذ خوابگاه، بورسیه و سایر امکانات و همچنین در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی برای حامیان مالی فعالیتهای فرهنگی در این زمینه میتواند کمککننده باشد.
وی در مورد برنامههای ویژه استادان گفت: اجرای "طرح استاد فرهنگ ساز" در کنار تقدیر از استادان فعال در عرصه فرهنگی و اعطای فرصتهای مطالعاتی ویژه به استادان متعهد فرهنگی میتواند اثرگذار باشد.
استاندار اصفهان بر ایجاد نظام پایش و ارزیابی تأکید کرد و افزود: "سامانه پایش الکترونیک فعالیتهای فرهنگی" باید استقرار یابده و ثبت آنلاین تمام فعالیتها و همچنین تولید گزارشهای تحلیلی انجام شود.
جمالینژاد با تأکید بر ارتباط با صنعت تصریح گفت: اجرای طرح مهارتآموزی در محیط کار، برگزاری دورههای کارآموزی در مؤسسات فرهنگی معتبر و عقد تفاهمنامه با سازمانهای فرهنگی دولتی و خصوصی در این حوزه ضروری است.