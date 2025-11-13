مانور ساعت صفر، محکی برای سنجش آمادگی دستگاههای دولتی
مانور ساعت صفر محکی برای ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای اجرایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت ستاد بحران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ فرماندار بابل گفت: مانور ساعت صفر برخلاف سایر مانورها سبب شناسایی کاستیها و نقاط قوت این ستاد میشود و آشنایی با ظرفیتها و امکانات موجود به هنگام حوادث احتمالی و مواقع بحرانی در برگزاری مانورها تاثیر بالایی دارد.
میرتبار افزود: ستاد مدیریت بحران شهرستان بابل با به صدا درآوردن تلفنهای ادارات و مدیران دستگاههای اجرایی یک تمرین امداد و نجات آتش سوزی را بدون اطلاع قبلی اجرا کرد.
او ادامه داد:در این تمرین آمادگی، تیمهای آتش نشانی، جمعیت هلال احمر، اورژانس، مخابرات، گاز و اتفاقات برق در فاصله زمانی ۱۰ دقیقه پس از اطلاع رسانی در محل ستاد بحران حاضر شدند.
فرماندار بابل از دستگاههایی که طی واکنشی سریع خود را به محل حادثه فرضی رسانده بودند و عملیات امداد و نجات را انجام دادند، قدردانی کرد و گفت: ایجاد هماهنگی و سازماندهی دستگاههای اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان از اهداف برگزاری این مانور است.
میرتبار افزود:برگزاری مانورهای منظم بدون اطلاع قبلی در ساعت صفر، در سنجش و ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو مدیریت بحران نقش مهمی دارد.
او ادامه داد: در این مانور سنجش توان نیروهای امداد در رویارویی با حوادث احتمالی و سرعت عمل نیروهای امدادی در نجات جان مصدومان و تمام مراحل از قبیل زمان حضور، تعداد عوامل، تعداد خودروها و تجهیزات عملیاتی به کار گرفته شده، ثبت و مورد ارزیابی قرار گرفت.