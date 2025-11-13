پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا نسبتا آرام و شرایط ترددهای دریایی مساعد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، الهام بازیار افزود: امروز در مناطق شرقی استان گاهی وزش باد و در سایر نقاط وضعیت جوی آرام پیش بینی میشود.
او افزود: صبح تا ظهر روز در برخی نقاط شرقی استان وزش بادهای شمال شرقی مورد انتظار است.
بازیار خاطرنشان کرد: امروز آسمان استان صاف همراه با گذر ابرهای پوششی پیش بینی میشود و پایداری وضعیت جوی و دریایی تا روزهای ابتدایی هفته آینده تداوم خواهد داشت.
او افزود: از لحاظ دمایی، در ارتفاعات و مناطق شمالی استان کاهش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.