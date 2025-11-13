کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری از رگبار باران، رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف خبر داد.

رگبار باران و رعد و برق در چهارمحال و بختیاری

رگبار باران و رعد و برق در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد قطره گفت: این سامانه از پس فردا وارد استان می‌شود و تا روز دوشنبه پیش بینی شده است.

وی افزود: رگبارباران و رعد و برق، در ارتفاعات بارش برف، وزش باد به نسبت شدید، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا، در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی مه، کاهش دید وکاهش دما و لغزندگی جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه است.

کارشناس هواشناسی استان گفت: این سامانه در همه مناطق استان به ویژه ارتفاعات و شهرستان‌های کوهرنگ، فارسان، بن، اردل، شهرکرد، سامان و فلارد پیش بینی شده است.