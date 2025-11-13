پخش زنده
امروز: -
محدودیتهای ترافیکی تا شنبه ۲۴ آبان در جادههای مازندران اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، محدودیتهای ترافیکی پایان هفته که از چهارشنبه ۲۱ آبان ماه در محورهای ارتباطی مازندران آغاز شده بود تا شنبه ۲۴ آبان ماه ادامه دارد
محدودیت های تردد در محور چالوس
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
روز جمعه ۲۳ آبان ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد.
۱) از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۳ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل انجام خواهد شد.
۳) از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران مسیر شمال به جنوب یکطرفه خواهد بود.
۴) از ساعت ۲۴ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می شود.
تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
محدودیت های تردد در محور هراز
تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع میباشد.
در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی روزهای پنجشنبه و جمعه به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.