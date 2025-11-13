به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استان همدان از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، شاهد تأمین و توزیع ۶۰۰ تن کود کلرور پتاسیم است، این نهاده به‌عنوان یکی از منابع اصلی پتاسیم، با هدف تقویت خاک و افزایش کیفیت محصولات زراعی در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت: کود کلرور پتاسیم نقش مهمی در بهبود رشد گیاهان و افزایش عملکرد محصولات دارد. تأمین این کود در سال جاری بخشی از برنامه حمایتی استان برای پایداری تولید کشاورزی است.

بهروز الیاسی افزود: «فرآیند تخصیص و توزیع کود‌ها از طریق سامانه کنترل و پایش نهاده‌های کشاورزی و با صدور حواله‌های الکترونیکی انجام شده است تا روند توزیع با شفافیت کامل و نظارت دقیق همراه باشد.

او تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار بخش کشاورزی خواهد بود.