\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633\u0650 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062f\u0631 \u0633\u0647 \u0633\u0637\u062d\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u062c\u0631\u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0630\u0648\u0627\u0644\u0641\u0642\u0627\u0631\u06cc\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f...\n\u00a0\n