به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مرتضوی گفت: در راستای اجرای برنامه ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) و تحقق راهکار ۷-۳ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر ارائه خدمات مشاوره‌ای و تربیتی در تمامی سطوح تحصیلی، فرآیند اجرای آزمون غربالگری پایه روان‌شناختی دانش‌آموزان در استان آغاز شد.

وی افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت این آزمون از روز یکشنبه یازدهم آبان ۱۴۰۴ در سامانه نماد برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول و دهم و یازدهم دوره متوسطه دوم آغاز شده و تا یازدهم آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت روانی دانش‌آموزان، شناسایی به‌موقع آسیب‌ها و نیاز‌های روانی، اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای عنوان کرد و افزود: مدیران مدارس موظفند ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به دانش‌آموزان، والدین و عوامل آموزشی، تمهیدات لازم را برای تکمیل و ثبت نهایی اطلاعات تمامی دانش‌آموزان مشمول فراهم سازند.

مرتضوی با اشاره به نقش مهم مشاوران مدارس گفت: مشاوران موظفند گزارش هفتگی روند اجرای آزمون را از سامانه نماد دریافت کرده و نسبت به پیگیری دانش‌آموزانی که هنوز در آزمون شرکت نکرده‌اند، اقدام کنند.

وی افزود: پس از اتمام مرحله غربالگری و تحلیل سیستمی نتایج، زمان‌بندی مصاحبه‌های تشخیصی برای دانش‌آموزان دارای خرده‌مقیاس زرد و قرمز اعلام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق این طرح گفت: مسئولیت اجرایی فرآیند غربالگری در سطح مدرسه بر عهده مدیر آموزشگاه است.