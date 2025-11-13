پیش بینی ورود سامانه بارشی به کهگیلویه و بویراحمد
رییس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نخستین بارش پاییزی امسال براساس بررسی نقشههای هواشناسی هفته آینده در استان پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، ولی بهرهمند رییس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان گفت: فعالیت این سامانه بارشی روزهای شنبه تا دوشنبه ۲۴ تا ۲۶ آبانماه در مناطق گرمسیری و سردسیری کهگیلویه و بویراحمد پیشبینی شده است.
وی بیان کرد: نقشههای هواشناسی بیشترین بارش نخستین سامانه بارشی استان را در مناطق شمالی مانند لوداب و دمچنار نشان میدهد.
رییس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در مورد حجم این سامانه بارشی گفت: نقشههای پیشیابی در حال حاضر میزان بارانها را کم نشان میدهد و در صورت تغییر الگوها با صدور هشدار زرد در روزهای آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
بهرهمند افزایش ابر را مهمترین پدیده هواشناسی سه روز آینده در استان اعلام کرد.
وی در مورد دمای هوا هم گفت: شهر یاسوج با دمای سه درجه سانتیگراد و منطقه لیشتر گچساران با حدود ۳۱درجه سانتیگراد سردترین و گرمترین نقاط استان در شبانه روز گذشته بودهاند.