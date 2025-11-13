پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی: امروز هم آسمان قم صاف تا کمی ابری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محمدرضا قاضی با بیان اینکه همچنان شاهد شرایط جوی آرام در استان هستیم افزود: امروز آسمان صاف است، اما با وزش باد، رفته رفته تا اواخر روز، بر میزان ابر در آسمان افزوده میشود.
وی گفت: روز جمعه آسمان قسمتی تا نیمه ابری خواهد بود و در برخی ساعات شاهد وزش باد خواهیم بود.
قاضی با بیان اینکه روز شنبه آسمان نیمه ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و بارش پراکنده انتظار میرود، خاطرنشان کرد: گستره و شدت بارش در مناطق مرتفع بیشتر خواهد بود؛ در برخی از روزها به علت پایداری و سکون نسبی هوا احتمال انباشت آلایندههای جوی در مراکز صنعتی و پرجمعیت بویژه در ساعات صبح وجود دارد.