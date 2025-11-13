به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز اردبیل ازهفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته ۳ کشور تیم فوتبال شهرداری اردبیل توانست در ورزشگاه تختی با نتیجه ۴ بر یک تیم نیروی زمینی تهران را شکست دهد و در ۳ امتیاز شیرین این دیدار را از آن خود کند.

نیروی زمینی ب تهران تا قبل از این مسابقه صدرنشین گروه دوم لیگ دسته ۳ فوتبال بود و شهرداری اردبیل با این پیروزی نشان داد نگاه جدی‌ای جهت صعود به لیگ ۲ فوتبال دارد.

گفتنی است شهرداری اردبیل در ۲ بازی که تابه‌حال انجام داده موفق به کسب یک پیروزی و یک تساوی شده و جزو مدعیان اصلی صعود به لیگ ۲ فوتبال قرار دارد.