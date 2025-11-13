به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: بیش از ۲ تن مواد غذایی غیربهداشتی، تاریخ مصرف گذشته و فاسد در این شهرستان پس از توقیف از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در محل سایت پسماند‌های این شهرستان امحا شد.

دکتر یوسف روستا افزود: این میزان مواد غیر قابل مصرف در بازدید‌های چهار ماهه اخیر بازرسان بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهر توقیف شده بود که با حضور نماینده دادستانی معدوم شد.

وی یادآور شد: سامانه۱۹۰ بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هر گونه شکایات بهداشتی شهروندان بوده و موارد گزارش شده بلافاصله توسط گروه‌های سیار بازرسی می‌شود.