تامین اعتبارات آبخیزداری و آب صنایع با استفاده از پساب،تامین آب مورد نیاز کشاورزان غرب استان سمنان در کشت پاییزه در کارگروه سازگاری با کم آبی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان با اشاره به کمبود آب و کاهش شدید نزولات آسمانی و کاهش آب های سطحی و زیر زمینی در مناطق مختلف استان ، ضرورت مدیرت مصرف آب در بخش کشاورزی را نه تنها یک انتخاب بلکه در این شرایط ، الزام دانست .

حمید احسانی با اشاره به درخواست کشاورزان غرب استان سمنان مبنی بر رها سازی آب سد نمرود جهت تامین آبیاری کشت پائیزه گفت : رها سازی آب مورد نیاز کشاورزان از یکم آذر ماه آغاز شده و در یک دوره ۵۵ روزه ادامه خواهد یافت .



استاندار سمنان در این جلسه برگزاری ماهانه کارگروه سازگاری با کم آبی در استان را خواستار شد.

محمد جواد کولیوند همچنین از پیش بینی بودجه مناسب برای تامین آب استان سمنان در سفر پیش روی رئیس جمهور به استان خبر داد و همچنین به روز شدن سند آب را لازم و ضروری دانست و بر توجه به موضوع آبخیزداری تاکید کرد .

