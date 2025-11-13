به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،کارفرمایان به شرط شرکت در طرح کفالت، می توانند از نیروی کار بیگانه استفاده کنند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح کفالت با هدف ساماندهی نیروی کار خارجی در ایران اجرا می شود و بر اساس آن اتباع غیرمجاز افغانستانی باید از کشورمان خارج شوند و فقط با ویزای کار اجازه اشتغال در ایران را دارند.

علی باقری با بیان اینکه در طرح کفالت، کارفرمایان باید نیروی کار مورد نیاز خود را در سامانه اشتغال ایرانیان ثبت کنند افزود: در صورت نبود درخواست از سوی کارگر ایرانی، می توانند نیروی کار خارجی وارد کنند اما باید در برابر حضور کارگرانشان تعهدهای لازم را بپذیرند.