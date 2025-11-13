طرح کفالت با هدف ساماندهی نیرویهای کار اتباع خارجی
طرح کفالت با هدف ساماندهی نیرویهای کار اتباع خارجی از مهرماه اجرایی شده است.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح کفالت با هدف ساماندهی نیروی کار خارجی در ایران اجرا می شود و بر اساس آن اتباع غیرمجاز افغانستانی باید از کشورمان خارج شوند و فقط با ویزای کار اجازه اشتغال در ایران را دارند.
علی باقری با بیان اینکه در طرح کفالت، کارفرمایان باید نیروی کار مورد نیاز خود را در سامانه اشتغال ایرانیان ثبت کنند افزود: در صورت نبود درخواست از سوی کارگر ایرانی، می توانند نیروی کار خارجی وارد کنند اما باید در برابر حضور کارگرانشان تعهدهای لازم را بپذیرند.
وس ادامه داد: مشاغلی در طرح کفالت برای حضور نیروی کار افغانستانی در نظر گرفته شده است که سخت و نیمه سخت هستند و بر اساس نیاز هر استان، تعداد نیروی کار متفاوت است.