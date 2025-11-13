تولید عسل در کوهسرخ به علت کاهش بارندگی ها و ادامه خشکسالی‌ در بهار امسال، کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان کوهسرخ گفت: شهرستان کوهسرخ از دیرباز یکی از قطب‌ های تولید عسل و سایر محصولات جانبی زنبورعسل به شمار می‌ آید و هم اکنون ١١٠ زنبوردار در این شهرستان مشغول فعالیت هستند.

حجت صفرنژاد افزود: تولید سالانه عسل در شهرستان کوهسرخ با بیش از ٧۴٠٠ کلنی، به ۴٠ تن می‌ رسد و امسال زنبورداران به طور متوسط ۵/۵ کیلوگرم عسل به ازای هر کندو برداشت کردند.

وی ادامه داد: برداشت عسل در این شهرستان از اواسط بهار تا فصل پاییز ادامه دارد.

صفرنژاد گفت: کوهسرخ با داشتن باغ های فراوان، مزارع زعفران و گیاهان مرتعی سه تا چهار ماه از سال را دارای گرده و شهد است و اغلب عسل تولیدی آن از گیاهان آویشن، زعفران، گَوَن و خارشتر استحصال می‌ شود.

وی اضافه کرد: صنعت زنبورداری یکی از ظرفیت های شهرستان است و برای شکوفا شدن این صنعت انتظار حمایت‌ های بیشتری را از سوی دولت و متولیان امر داریم.

صفرنژاد تصریح کرد: هم اکنون قیمت شکر برای زنبورداران بالا است، به طوری که اکنون قیمت شکری که تحویل زنبورداران می‌ شود با قیمت شکر خانوار و صنعتی یکی است و تأمین نیاز شکر برای زنبورداران نیز از مهم‌ ترین مشکلات است.

وی خاطرنشان کرد: زنبورداران از مهرماه تا بهار به شکر نیاز دارند و حتی زمانی که مراتع غنی است برای تغذیه تکمیلی باید شکر در دسترس زنبورداران باشد اما هیچ‌ گونه شکری تا کنون تخصیص نیافته است.