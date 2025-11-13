مرحله نخست اراضی قابل واگذاری سایت دائمی پارک علم و فناوری همدان با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور افتتاح شد.

افتتاح اراضی قابل واگذاری سایت دائمی پارک علم و فناوری همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس پارک علم و فناوری همدان در این مراسم گفت: این طرح در راستای توسعه فضاهای تخصصی برای شرکت‌های فناور و حمایت از زیست‌بوم نوآوری استان به اجرا درآمده است.

ابراهیم احمدی افزود: در این مرحله ۱۲ پلاک قابل واگذاری با مجموع مساحت پنج هزار و ۶۰۰ متر مربع آماده شده است که زمینه استقرار شرکت‌های نوپا، دانش‌بنیان و فناور را فراهم می‌کند.

به گفته او، هدف از اجرای این طرح، تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های پایدار و استاندارد برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی در حوزه فناوری است.

احمدی تأکید کرد: همچنین در محدوده این اراضی ۱۱ واحد تجاری با زیربنای ۲هزار متر مربع ساخته می‌شود که خدمات عمومی و پشتیبانی لازم را برای استقرار شرکت‌ها فراهم خواهد کرد.

او افزود: این واحدها شامل بخش‌های اداری، خدماتی و نمایشگاهی هستند که به‌تدریج وارد فاز بهره‌برداری خواهند شد.

رئیس پارک علم و فناوری همدان با اشاره به توجه ویژه به کیفیت محیطی این پروژه تصریح کرد: برای ارتقای سطح رفاه ،۲ هزار و ۸۰۰ متر مربع فضای سبز، ورزشی و رفاهی در این مجموعه پیش‌بینی شده است تا محیطی پویا و انگیزه‌بخش برای فعالیت‌های علمی و فناورانه فراهم شود.

این مسئول تصریح کرد: در طراحی این مجموعه، پارکینگ اختصاصی برای هر بلوک در نظر گرفته شده و مسیرهای سواره‌رو به مساحت ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع اجرا شده است تا تردد درون‌سایتی به شکل منظم و ایمن انجام گیرد.

احمدی با اشاره به نقش تأسیسات زیربنایی در پایداری طرح گفت: ایستگاه گاز با ظرفیت پنج هزار متر مکعب نیز برای تأمین نیاز انرژی این مجموعه احداث شده که قابلیت پاسخگویی به توسعه‌های آتی را نیز دارد.