به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، تلاش شده با پخش بیش از ۱۷۰۰ اثر رادیویی و تلویزیونی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این استان معرفی شوند. مجموعه تلویزیونی «تجدیدنظر» هم که در سیمای خراسان جنوبی ساخته شده است از شبکه دو پخش می‌شود.

خراسان جنوبی تا ۲۳ ابان ماه میزبان این رویداد است و استان هرمزگان مقصد بعدی این رویداد خواهد بود.

سومین دوره جشنواره عروسک خونه نیز برگزیدگان این دوره را معرفی کرد.

قرار است فصل بعدی عروسک خونه نوروز ۱۴۰۵ از قاب سیما پخش شود.

اثار برگزیده نهمین جشنواره تلویزیونی مستند نیز به زودی معرفی می‌شوند.

به مناسبت هفته بسیج سومین جشنواره سما هم در پنج زمینه تولیدات تلویزیونی، رادیویی، هوش مصنوعی، خبری و فضای مجازی در دو بخش مردمی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت نام میتوانند به تارنمای Samafest.iriborg.ir مراجعه کنند.

سیما فیلم علاوه بر مجموعه رئیسعلی دلواری نسخه سینمایی آن را به کارگردانی رضا میرکریمی می‌سازد .

پیش از این، فیلم‌های اشک هور و موقعیت مهدی هم به ترتیب نسخه‌های سینمایی مجموعه‌های پسران هور و عاشورا لشکر ۳۱ بودند.