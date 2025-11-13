مشاور وزیر نیرو از آغاز به کار پارک علم و فناوری نیرو با هدف توسعه نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه در حوزه‌های برق، انرژی، آب و فاضلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم کارگرنجفی در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه‌های بین‌المللی صنعت برق، گفت: بر اساس هدف‌گذاری وزارت نیرو برای توسعه نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حوزه‌های آب، برق و انرژی، با حکم وزیر نیرو به اینجانب ماموریت راه‌اندازی پارک علم و فناوری نیرو از حدود پنج‌ماه پیش آغاز شد. محل فیزیکی این طرح در محدوده موسسه تحقیقات آب (در منطقه شرق تهران) و در مجاورت تعدادی از دانشگاه‌های مطرح کشور واقع شده است و شامل دو ناحیه نوآوری «برق و انرژی» و «آب و فاضلاب» خواهد بود.

مشاور وزیر و مجری راه‌اندازی پارک علم و فناوری نیرو خاطر نشان کرد: هم‌زمان با برپایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران و پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، پارک علم و فناوری نیرو تلاش خود را بر نمایش توانمندی‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان حوزه برق و انرژی متمرکز کرد. در این رویداد، ۲۵ شرکت دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه برق، انرژی و فناوری‌های نوین، طیف وسیعی از محصولات و دستاورد‌های فناورانه خود را در غرفه اختصاصی پارک علم و فناوری نیرو که با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به‌عنوان مجری راه‌اندازی «ناحیه نوآوری برق و انرژی این پارک» برپا شده بود، عرضه کردند که بحمدالله مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان، متخصصان و فعالان صنعت برق کشور قرار گرفت و فرصت مغتنمی را برای تبادل فناوری و ایده‌های نوین فراهم آورد.

وی با اشاره به حضور وزیر نیرو در غرفه این پارک، افزود: آقای " علی‌آبادی" مقام عالی وزارت نیز روز سه‌شنبه (۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴) از غرفه پارک علم و فناوری نیرو بازدید کرد و در جریان این دیدار، از دستاورد‌ها و محصولات فناورانه شرکت‌های عضو و واحد‌های فناور مستقر قدردانی کردند و در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص احداث و راه‌انداری پارک قرار گرفتند. ایشان همچنین بر اهمیت نقش نخبگان در رفع مشکلات حکمرانی آب و برق و ضرورت مطالعات دقیق در این خصوص تاکید نمودند.

کارگرنجفی در ادامه اظهار داشت: در راستای تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه، تفاهم‌نامه‌ای میان پارک علم و فناوری نیرو و پژوهشگاه نیرو نیز منعقد شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، هر دو طرف متعهد شدند از ظرفیت‌های آزمایشگاهی، کارگاهی و آموزشی برای رفع نیاز‌های فناورانه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو بهره‌مند شوند و مسیر تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه را تسریع بخشند. این توافق‌نامه گامی مهم در جهت ارتقای ظرفیت‌های فناورانه و توسعه زیست‌بوم نوآوری در صنعت آب و برق کشور می‌باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در راستای تشریح برنامه‌های علمی - تخصصی برگزار شده از سوی پارک در نمایشگاه صنعت برق، گفت: پارک علم و فناوری نیرو با هدف تقویت هم‌افزایی میان فعالان صنعت و پژوهشگران، برنامه‌های متعددی از جمله نشست‌ها و پنل‌های تخصصی برگزار کرد. از جمله این رویداد‌ها می‌توان به نشست «هم‌اندیشی و هم‌افزایی پارک‌های علم و فناوری در مسیر نوآوری برق و انرژی» و پنل‌های گفت‌و‌گو‌محور «ارائه نیاز‌های فناورانه بخش تولید، توزیع و انتقال» و «ارائه تجربیات (TEDX) هوش مصنوعی در صنعت برق» اشاره کرد که در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (مورخ ۲۰ و ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴) برگزار شد. در روز پنجشنبه (۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴) نیز پنل‌های تخصصی «نیاز‌های فناورانه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر» و «نقش توسعه فناوری در کاهش چالش‌های تامین انرژی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی» با مشارکت چهره‌های مطرح علمی و دانشگاهی، صاحبنظران و کارشناسان ذیربط تشکیل خواهند شد.

مشاور وزیر نیرو در پایان تصریح کرد: فعالیت‌های توسعه‌ای پارک علم و فناوری نیرو نشانگر تعهد وزارت نیرو به گسترش بومی‌سازی و بکارگیری فناوری‌های نوین در زمینه برق و انرژی و همچنین آب و فاضلاب و حمایت فعال از شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوپا این حوزه است که می‌تواند کمک شایان توجهی را به افزایش تولید، ارتقاء بهره‌وری و کاهش ناترازی‌ها داشته باشد. برگزاری رویداد‌های تخصصی، مشارکت در نمایشگاه‌های داخلی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری، همگی در راستای ترسیم چشم‌انداز آینده‌ای پایدار و فناورانه برای صنعت برق و آب کشور صورت می‌پذیرد که می‌تواند نقش مؤثری در جهش فناوری و توسعه اقتصادی ایفا نماید.