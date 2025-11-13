به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شورا‌های اسلامی مراکز استان‌های کشور در ارومیه برگزار می شود.

این اجلاسیه با شعار «شوراها؛ نماد مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و نظارت در سطوح محلی» با حضور مسئولین استان و رؤسای شورا‌های اسلامی شهر‌های مراکز استان‌ها در ارومیه برگزار می شود.

در این اجلاس دو روزه روسای شورا‌های اسلامی کلان شهر‌های کشور به تبادل نظر و هم‌اندیشی می‌پردازند.

در روز نخست، چهارکارگروه تخصصی اقتصادی و حقوقی، سلامت، خدمات و محیط‌زیست شهری، فرهنگی و اجتماعی، توسعه و عمران شهری به تحلیل و بررسی چالش‌ها و مسائل موجود پرداختند و مصوبات و نتایج این بررسی‌ها در جلسه‌ی نهایی مجمع، اعلام می‌شود.

این همایش، با حضور متخصصان، مسئولان شهری و روسای شورا‌های کلان‌شهر‌ها و مراکز استانها، راهکار‌های اجرایی مدیریت یکپارچه شهری را مورد بررسی قرار داد.