سفیر ایرلند خواستار آشنایی بیشتر با ظرفیتهای فناورانه دانشگاه اصفهان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سفیر ایرلند در تهران، با حضور در دانشگاه اصفهان با دکتر رسول رکنیزاده رئیس این دانشگاه دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، طرفین بر توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی میان دانشگاههای ایران و ایرلند تأکید کردند.
در این دیدار رئیس دانشگاه اصفهان، رسول رکنیزاده با اشاره به سابقه تاریخی استقلالطلبی کشور ایرلند، این کشور را همواره مورد توجه ایران دانست و ابراز امیدواری کرد این دیدار زمینهساز همکاریهای علمی میان دانشگاه اصفهان و دانشگاه دوبلین باشد.
وی دانشگاه دوبلین را از مراکز علمی مطرح جهان در حوزههای هوش مصنوعی، علوم داده، فنی و مهندسی و علوم انسانی معرفی کرد و افزود: دانشگاه اصفهان آمادگی برگزاری کنفرانسهای مشترک علمی در زمینههای نوین همچون هوش مصنوعی و کوانتوم را دارد.
خانم لیشا ترزا مور نیز با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی اصفهان، بر ضرورت تعامل بیشتر با این شهرتأکید کرد و خواستار آشنایی بیشتر با ظرفیتهای فناورانه این دانشگاه شد.
محمد امیریوسفی مشاور رئیس دانشگاه در امور بینالملل هم ظرفیتهای علمی دانشگاه اصفهان را معرفی و آمادگی این دانشگاه برای همکاری با دانشگاههای ایرلند را اعلام کرد.
سفیر ایرلند قول داد در زمینه ایجاد ارتباط بین دانشگاه اصفهان و دانشگاههای ایرلند به خصوص دانشگاه لیمریک که قبلا با دانشگاه اصفهان تفاهم نامه همکاری داشته و دانشگاه دوبلین تلاش کند.
دانشگاه اصفهان بهعنوان دانشگاه جامع و مادر استان اصفهان با حدود ۱۵ هزار دانشجو و ۶۵۰ عضو هیات علمی، یکی از دانشگاههای برتر کشور است.
دانشگاه دوبلین ایرلند (UCD) یکی از بهترین مراکز علمی پژوهشی در این کشور است که در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار نفر در آن مشغول به تحصیلاند.