به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ابوالفضل نصیری در سمنان گفت: برخی موسسه های ثبتی از ناآگاهی مردم درباره قوانین ثبت شرکت ها سوء استفاده می کنند و برای این کار پول های کلانی می گیرند .

وی افزود : در طرحی جدید ، دفترخانه ها به کارگزاری های دفترخانه های اسناد رسمی تبدیل می شوند تا با نظارت این آفت به حداقل برسد.

نصیری همچنین از باز طراحی سامانه ثبت شرکت‌ها خبر داد و گفت : این طرح به صورت نمونه در استان‌های تهران ، البرز ، قزوین ، آذربایجان شرقی ، فارس ، اصفهان و سمنان وارد مرحله اجرایی شده است و به تدریج در کل کشور اجرا می‌شود.

نصیری گفت: الکترونیکی شدن فرآیند‌های ثبت شرکت‌ها و یا ثبت تغییرات از مزایای این سامانه است و بر این اساس نیاز به مراجعه حضوری نخواهد بود.

وی کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها برطرف شدن مشکل مربوط به دریافت تعرفه‌های نامتعارف موسسات ثبتی را ازجمله مزیت های این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، با اجرای کامل طرح سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و با رعایت مسائل امنیتی، دیگر هیچ جعلی در ثبت شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار شرکت و موسسه غیرتجاری در کشور دایر است و در استان سمنان ۲۷ هزار و ۷۰۱ شرکت ثبت شده است.

نصیری، ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری را نقطه آغاز تولید و اشتغال دانست و افزود: فعالان اقتصادی برای آغاز فعالیت‌های خود باید یک شرکت در این اداره کل به ثبت برساند تا بتوانند مراودات اقتصادی داشته باشند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به بانک جامع سهامداران هم اشاره کردو گفت: در ۵ استان ایلام ، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد ، قزوین و سمنان این کار از ۲ ماه قبل آغاز شده است.