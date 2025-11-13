پخش زنده
امروز: -
در حاشیه نشست مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با هنرمندان لنجانی رئیس جدید این اداره در شهرستان لنجان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، در نشست با هنرمندان لنجانی با اشاره به نقش آفرینی هنر، فرهنگ و رسانه، به چهار مولفه تولید، محصول، رویداد و اندیشه در حوزه فرهنگ، اشاره کرد و گفت: برنامهریزی و آیندهنگری باید در حوزه هنرمندان صورت بگیردو هنر قدرت زبان است.
سید مهدی سیدیننیا بر لزوم فراهم کردن زیرساختها در عرصههای مختلف توسعه مانند سینما، کتابخانهها و مجامع فرهنگی تاکید کرد و گفت: امیدواریم با خدمتگزاری صادقانه، حق مردم ادا شود.
علی رضا بصیری، فرماندار شهرستان لنجان نیز با برشمردن ویژگیهای منحصربهفرد لنجان، گفت: شهرستان لنجان هم سابقه تاریخی دارد و هم نقش مؤثری در جریان انقلاب ایفا کرده است.
در این نشست، از خدمات سید علی اکبر محمدی قدردانی و سید مرتضی میردامادی به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنجان معرفی شد.