به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، در نشست با هنرمندان لنجانی با اشاره به نقش آفرینی هنر، فرهنگ و رسانه، به چهار مولفه تولید، محصول، رویداد و اندیشه در حوزه فرهنگ، اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی و آینده‌نگری باید در حوزه هنرمندان صورت بگیردو هنر قدرت زبان است.

سید مهدی سیدین‌نیا بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌ها در عرصه‌های مختلف توسعه مانند سینما، کتابخانه‌ها و مجامع فرهنگی تاکید کرد و گفت: امیدواریم با خدمت‌گزاری صادقانه، حق مردم ادا شود.

علی رضا بصیری، فرماندار شهرستان لنجان نیز با برشمردن ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد لنجان، گفت: شهرستان لنجان هم سابقه تاریخی دارد و هم نقش مؤثری در جریان انقلاب ایفا کرده است.

در این نشست، از خدمات سید علی اکبر محمدی قدردانی و سید مرتضی میردامادی به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنجان معرفی شد.