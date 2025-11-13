با هدف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی روستاییان، اجرای طرح‌های هادی در ۶۰۰ روستای استان مرکزی آغاز شد و این طرح‌ها به‌عنوان سند جامع عمران و توسعه روستاها، تمامی جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی را دربر می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عباس چاپاری معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در زمینه اجرای طرح هادی روستایی گفت: طرح‌های هادی سند عمران و توسعه روستا‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی است و در استان مرکزی برای تمام روستا‌های بالای ۲۰ خانوار طرح هادی تهیه شده است.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: در این استان ۸۵۵ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که ضمن اتمام تدوین و تصویب طرح‌های هادی اجرای عملیات‌های عمرانی در ۶۰۰ روستا هم آغاز شده که در برخی روستا‌ها اهداف طرح هادی محقق شده و در برخی روستا‌ها عملیات عمرانی و اجرایی در حال انجام است.