سخنگوی حکومت افغانستان با تاکید بر پایبندی حکومت افغانستان بر حقابه هیرمند گفت: اگر ما آب داشته باشیم بدون شک این آب به ایران هم خواهد رسید و کاهش ورودی آب به ایران به علت شرایط اقلیمی و خشکسالیهای اخیر است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قندهار، خبرنگار صدا و سیما مصاحبه اختصاصی با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان انجام داد که به شرح زیر است.
آقای مجاهد در پاسخ این سئوال که با گذشت چهار سال از روی کارآمدن حکومت افغانستان، شما در عرصههای داخلی و بین المللی با چه چالشهایی مواجه بودید و چه نمرهای به عملکرد حکومتتان میدهید؟ گفت: هر نظامی که تازه روی کار میآید طبعا چالشهای خود را دارد، همه کارها پروفیشنل (استاندارد) نیست، امارت اسلامی افغانستان دستاوردهایی دارد، اما چالشهایی را نیز با خود داشته است، در سطح بین المللی با سکتگی مواجه هستیم که باید زود رفع شود، اولین مسئله به رسمیت شناختن امارت اسلامی و دوم اینکه مردم افغانستان که به خارج از کشور مهاجر شدهاند به کشورشان بازگردند، زیربنای اقتصاد افغانستان به آن سطحی نرسیده است که ما توقع داشتیم. ما با برخی رویدادها نیز مواجه شدهایم مثلا بازگشت مهاجرین به یکبارگی و حوادث غیرمترقبه طبیعی روی داد بدون اینکه ما آمادگی داشته باشیم که طبعا مدیریت لازم را میخواست و خودش یک چالش بود، اما در عموم (به طور کلی) فکر میکنیم هفتاد درصد برنامههای امارت اسلامی افغانستان خوب پیش رفته است و برخی سکتگی (ناکامی) را هم که داریم عوامل آن مختلف است، اما تلاش نهایی میشود که نمره ما صد درصد شود.
مجاهد در پاسخ این سئوال که در این چهار سال یکی پس از دیگری نمایندگیهای افغانستان را به دست آوردید؟ به نظر شما کی به رسمیت شناسی کامل افغانستان خواهد رسید؟ نیز گفت: طبعا گامیهایی که افغانستان در این زمینه برداشته موثر است و تقریبا چهل نمایندگی دیپلماتیک را در اختیار داریم و روابط خوب دیپلماتیک را با کشورهای میزبان برقرار کردهایم و آن کشورها نیز حاضر هستند روابط کامل و رسمی داشته باشند. گاهی اوقات (رسمیت شناسی) اعلام نشده است و ما مشکلات کشورها را در این زمینه درک میکنیم که مشکلات سیاسی دنیا را به همراه دارد، به صورت عموم ما در این حوزه خوب پیش رفتیم، کشورهای باقیمانده کشورهای اروپایی و غربی هستند که سیاستهای دوره جنگ آنها درباره افغانستان تغییر نکرده است، سیاستها باید تغییر کند و از حالت جنگی خارج شود. همچنین تنها مسئله به رسمیت شناختن نیست بلکه مردم افغانستان تحت تحریمها هستند و تحریمها بر سفر بزرگان امارت اسلامی وجود دارد، مزاحمتهایی هم وجود دارد که باید رفع شود، کشورهای اسلامی و همسایه روابط بسیار خوبی با ما دارند.
مجاهد در پاسخ این پرسش که پهپادهایی که در فضای افغانستان در حال چرخش هستند، در این باره پیگیری کردید که از طرف کدام کشورها هستند و چرا فضای افغانستان را اشغال میکنند؟ نیز گفت: بله ما دقیقا اطلاع داریم که پهپادها یا «درون»های آمریکایی است که از زمان پیروزی امارت اسلامی در فضای افغانستان بوده و متاسف هستیم که از فضای برخی کشورهای همسایه عبور میکند و وارد افغانستان میشود، ما خواهان توقف هرچه زودتر این پروازها هستیم و این نقض حریم هوایی افغانستان است که باید جلوگیری شود، افغانستان اعتراض خود را در این زمینه دارد و در نشستهایی که دسترسی داشتیم، انتقاد خود را مطرح کردهایم و خواستار توقف نقض حریم هوایی افغانستان شدهایم.
مجاهد در پاسخ این سوال که در بخشی از صحبتهای خود به موضوع مهاجران افغان اشاره کردید، جمهوری اسلامی ایران سال هاست که میزبان میلیونها مهاجر افغان بوده که بسیاری از آنها به صورت غیرقانونی حضور دارند که از طریق مرزهای مشترک به صورت غیرقانونی وارد ایران شدهاند، حکومت افغانستان در مدیریت این موضوع چه کمکی میتواند به ایران داشته باشد؟ نیز گفت: اول اینکه ما از میزبانی جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنیم که سالهای زیادی از مهاجرین میزبانی کردند و دوم اینکه ما مشکلات را درک میکنیم که ایران با آن مواجه هست از جمله بار سنگین مهاجرین، ما خواستار آن هستیم مهاجرینی که باز میگردند روی اصول و شیوهای که برمی گردند افهام و تفهیم شده باشد و افغانستان آمادگی داشته باشد و ما بتوانیم خدمات لازم را به مهاجرینی که بازمی گردند ارائه کنیم، اگر یک افهام و تفهیم و هماهنگی بین دو طرف وجود داشته باشد فکر میکنم، روند بازگشت مهاجرین خوب پیش خواهد رفت، تقاضای ما این است با مهاجرینی که در ایران هستند رفتار خوب صورت بگیرد و میزبانی سالیان سال همانند گذشته باقی بماند و مردم افغانستان خاطرهای که از حضور در ایران دارند در ذهن آنها باقی بماند و باعزت و آبرو به وطن شان برگردند.
مجاهد در پاسخ این پرسش که مقامات حکومت افغانستان بر پایبندی خودشان بر معاهده حقابه هیرمند تاکید کردهاند، اما در عمل آن طور که باید و شاید انتظارات برآورده نشده است، به نظر شما مقامات دو کشور چگونه میتوانند به راه حلی برسند که هر دو طرف از آن راضی باشند؟ نیز گفت: به نظر من نارضایتیهایی که پیش آمده ناشی از تغییرات اقلیمی بوده است، سال گذشته ما شاهد ریزش برف و باران نبودیم و تمام منابع آبی در افغانستان خشک شده است یعنی ذخایر دریای (رودخانه) هیرمند در سال گذشته پایین آمد که بر وضعیت برق در قندهار و جاهای دیگر تاثیر گذاشت و توربینها از کار افتاد و این آفتی است که پیش آمد همان گونه که جمهوری اسلامی ایران در برخی مناطق با خشکسالی مواجه شد برخی مناطق افغانستان نیز با خشکسالی مواجه بود. در اصول ما مشکلاتی درباره معاهده حقابه از رودخانه هیرمند نداریم و اگر ما آب داشته باشیم بدون شک این آب به ایران هم خواهد رسید و این یک جریان طبیعی است که ما جلوی جریان آب را نمیگیریم و در این زمینه افهام و تفهیم نیز وجود دارد گاهی اوقات هیئتها از ایران آمده است و مسئولان افغانستان پاسخ خوبی را ارائه کردند.
مجاهد در پاسخ این سوال که اکنون جنگ در افغانستان تمام شده است و امنیت را در افغانستان میبینیم، در این مدت هیئتهای زیادی از ایران به افغانستان آمده است، اما آن طور که انتظار میرفت سرمایه گذاریها بین دو کشور انجام نشده و درحد حرف باقی مانده است، فکر میکنید مشکل در کجاست؟ مثلا دو کشور میتوانند در کشت فراسرزمینی با همدیگر همکاری کنند یا در بخش معادن و تولید انرژی. نیز گفت: به نظرم بهتر است در دو طرف مکانیسمی (سازوکاری) وجود داشته باشد که بعد از تعهدات مسئولین و هیئتهایی که میآیند و میروند موارد را پیگیری کنند و به نظر من این بهتر خواهد بود، اما بسیاری از این موارد زیر کار است مثلا خط ریل که از ایران به هرات میآید این طرح بسیار خوب پیش میرود و در این راستا ما پیشرفتهایی داشتهایم و موارد تجارتی هم خوب پیش رفته و اگر با مشکلاتی مواجه شده به اسرع وقت حل شده و به نظر من هیئتهایی که میآیند و با همدیگر مذاکره میکنند باید مکانیسمی را داشته باشند که تا معاهداتی که صورت میگیرد عملی شود، هر دو طرف باید احساس مسئولیت کنند و گامهای عملی بردارند و روند تسریع شود.
مجاهد در پاسخ این پرسش که برخی موضوعات است که در تجارت ایران و افغانستان یک چالش شده است، مثل توقف کامیونهای حامل مواد سوخت در مرز، آیا شما راه حلی برای رفع این چالش دارید؟ نیز گفت: طبعا یکی از مشکلاتی که ما داریم تغییرات اقلیمی و خرابی وضعیت هوا است و سوخت غیرمعیاری و غیراستاندارد یکی از عوامل مهم آلودگی هوا در افغانستان است، امارت اسلامی افغانستان در این اواخر اقدامی کرد که باید برای سوخت یک معیار استاندارد خوبی داشته باشیم تا مصرف مواد سوخت آسیب کم داشته باشد یا آسیب نداشته باشد، مواد سوختی که از ایران میآید کم وارد میشود و این مواد مشکلات استانداردی خود را دارد و به همین علت متوقف است، ما خواهان آن هستیم که دو طرف با هم هماهنگی بیشتر داشته باشند تا کامیونهایی که حامل مواد سوخت غیراستاندارد هستند اجازه حرکت به سوی افغانستان داده نشود، کامیونهایی که متوقف مانده تلاش میکنیم مشکلات شان به زودی حل شود تا بتوانیم مسیر آن را هموار کنیم تا این بار حل شود تا در دفعات آینده احتیاط صورت بگیرد.
مجاهد در پاسخ این سئوال که شیوه نگاه حکومت افغانستان به زبان فارسی که بخشی از مردم افغانستان با آن تکلم میکنند، چیست؟ عدهای بر این باور هستند که حکومت افغانستان نگاه یکسان به زبانها ندارد؟ نیز گفت: نخیر، زبان فارسی زبان ما است و در افغانستان دوتا زبان داریم که دری و پشتو است و ما دری را زبان فارسی میگوییم و هر دو زبان به نظر ما ارزش برابر دارد البته تکلم مردم در مناطق مختلف افغانستان متفاوت است، در جایی که مردم پشتو زبان زندگی میکنند اصطلاحات پشتو زیاد استفاده میشود و در جاهایی که مردم دری زبان زندگی میکنند اصطلاحات دری بیشتر استفاده میشود. ما دید متعصبانه به زبان در افغانستان نداریم، هر دو زبان، زبان ما است و به هر دو احترام میگذاریم، جزء فرهنگ ما است و مردم ما با آن تکلم میکنند.
مجاهد در پاسخ این پرسش که بازگشت مهاجرین از ایران عمدتا داوطلبانه بود، اما رسانههای غربی و برخی رسانهها در داخل افغانستان علیه منافع مشترک ایران و افغانستان کار کردند در حالی که مردم ایران و افغانستان سالهای سال در کنار هم بودند و تاریخ مشترک دارند، این رسانهها به نظر شما دنبال چه اهدافی هستند؟ نیز گفت: طبعا، رسانههایی که علیه منافع ایران و افغانستان کار میکنند، اهداف خود را دارند، بهتر است که در این زمینه از سوی دو طرف هوشیاری وجود داشته باشد یعنی ما اجازه ندهیم این تبلیغات وجود داشته باشد و بر جامعه تاثیر گذار باشد و ما از جمهوری اسلامی ایران نیز مواجهیم اجازه ندهد مواردی روی دهد که رسانههای ثالث که میخواهند شیطنت کنند سوء استفاده کنند، ما خواهان آن هستیم که این موارد مدیریت شود و اجازه ندهیم به حلقات خارجی و رسانههای سوم که بین دو کشور سوء ظن ایجاد کنند.
مجاهد در پاسخ این سئوال که شما هم در این زمینه در داخل افغانستان مدیریت میکنید؟ گفت: ما هم تلاش نهایی خود را در این زمینه انجام میدهیم، اگرچه نسبتا امکانات ما در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران محدود است، اما تلاش میکنیم به مواردی اجازه داده نشود که از آن سوء استفاده شود.
مجاهد در پاسخ این پرسش که برای امنیت و ثبات در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه از جمله ایران چه برنامهای دارید؟ نیز گفت: توجه ما به مناطق مرزی معطوف شده است، شکایتهایی که در این زمینه به ما رسیده است، یکی از مسائل، موضوع قاچاق بوده و در این زمینه ما با نیروهای مرزی ایران به افهام و تفهیم رسیدهایم و اگر هماهنگی بیشتر و اعتماد میان دو طرف وجود داشته باشد ما نگرانی نداریم و امیدواریم جمهوری اسلامی ایران نیز از خاک افغانستان نگرانی نداشته باشد.
موضوع مرزها مراقبت و اقدامات مشترک میخواهد تا از مشکلات قاچاق جلوگیری شود.
مجاهد در پاسخ این سئوال که ناتو به فرماندهی آمریکا بیست سال در افغانستان جنایت کرد، اکنون حکومت افغانستان چه نوع رابطهای میخواهد با آمریکا داشته باشد؟ نیز گفت: ما خواهان آن هستیم که روابط افغانستان با کشورهای دنیا به گونهای باشد که دو اصل مراعات شود یکی سیاست متوازن که افغانستان آن را در پیش گرفته است و دوم اقتصاد محور و ما میخواهیم با همه کشورها روابط منظم دیپلماتیک و اقتصادی داشته باشیم و این روابط مطابق با معیارهای بین المللی و ارزش دادن به استقلال و اراده ملت ها. در این چارچوب با همه کشورها به شمول آمریکا میخواهیم روابط داشته باشیم ولی به این شرط که به افغانستان ارج و احترام بگذارند.
مجاهد در پاسخ این پرسش که با توجه به صحبتهای ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهایی که برای گرفتن پایگاه نظامی بگرام کرد، آیا دوباره پای سربازان آمریکایی به افغانستان باز خواهد شد؟ نیز گفت: خیر، هرگز، ما براساس اصولی که مردم افغانستان دارند نمیخواهیم حتی یک وجب خاک این کشور در کنترل نیروهای خارجی باشد، ما حتی به یک سرباز خارجی هم اجازه نمیدهیم در خاک افغانستان حضور داشته باشد، اما اگر خدای نخواسته مسئله اشغال مطرح باشد چنانکه در گذشته آمریکا، شوروی و انگلیس در این کشور حضور داشتند، مردم افغانستان هرگز راضی نبودند که به اشغالگران جای بدهند و اگر مردم افغانستان اجازه ندهند، امارت اسلامی نیز اجازه نمیدهد، بگرام جزئی از خاک ما است و مطمئنا مورد استفاده مردم افغانستان خواهد بود.
مجاهد در پاسخ به این سئوال که شایعهای است که ترامپ میگفت، حکومت افغانستان بگرام را به چینیها داده است در مدت دو یا سه روزی که اینترنت قطع بود میگفتند آمریکاییها به بگرام آمده است، کدام درسته، آیا گزینه سومی هم وجود دارد؟ نیز گفت: نخیر، نه آمریکاییها به بگرام آمده و نه هم چینی ها، ما اجازه نمیدهیم نیروهای خارجی از هر کشوری که باشند وارد افغانستان شوند و در اینجا پایگاه داشته باشند، ملت ما هم در این زمینه موافق نیست و حکومت هم موافقت ندارد، شایعات به این دلیل بود که میخواستند افکار عمومی را مشغول بسازند تا نگرانی ایجاد شود، من این موضوعات را رد میکنم، هیچ تشویش و نگرانی در این زمینه نباید ایجاد شود و شک نداشته باشید که مردم افغانستان، اشغال این کشور را اجازه نمیدهند. بگرام خاک ما است و مورد استفاده نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد.
مجاهد در پاسخ این پرسش که پس ما میتوانیم با حضور حضرتعالی مصاحبه بعدی را در بگرام انجام دهیم. گفت: ان شاءالله فرصت شد انجام میدهیم.
مجاهد در پاسخ این سئوال که با توجه به جنایات نظامیان آمریکایی در بیست سال در افغانستان و مسدود کردن ذخایر ارزی افغانستان در آمریکا، آیا جایی برای رسیدگی به این جنایات و آزاد کردن ذخایر ارزی افغانستان پیگیری کردید یا دادگاهی به این مسائل رسیدگی کند؟ نیز گفت: ما و شما درک میکنیم دادگاه بین المللی وجود ندارد که آمریکا را زیر سئوال قرار دهد، آمریکا یکه تاز است در دنیا حرف اول را میزند و با استفاده از زور خواستههای خود را تحمیل میکند ولی ما در نشستها و محافل بین المللی که دسترسی داشتهایم در این زمینه اعتراض کردهایم و خواهان این شدهایم که هرچه زودتر پول مردم افغانستان رها شود، زیرا سرمایه مردم افغانستان است، روابط عادی شود و تحریمها برداشته شود و این مسائل از تعهدات آمریکا در پیمان دوحه نیز بوده است. به هر صورت ما میخواهیم این جریانها به سوی مثبت تغییر کند و تعامل بهتری انجام شود.
مجاهد در پاسخ به این پرسش که برخی کشورها از جمله کشورهای آسیای میانه از حضور داعش در افغانستان سخن میگویند و در این زمینه نگران هستند، چقدر این نگرانی شان درست است؟ نیز گفت: دو موضوع در این زمینه وجود دارد یکی اینکه داعش قبل از امارت اسلامی در افغانستان حضور داشت، پایگاه داشت و لانه داشت حتی برای ایجاد نا امنی در افغانستان ساخته شده بود و این کشور را نیز نا امن کرده بود، اما بعد از پیروزی امارت اسلامی با قاطعیت با داعش مبارزه صورت گرفت، نیروهای امنیتی افغانستان، داعش را قاطعانه کوبید و از تحرکات آنها نیز جلوگیری کرد و اکنون داعش نه تهدیدی برای مردم افغانستان است و نه هم کشورهای منطقه و ما به کشورهای همسایه و منطقه اطمینان میدهیم که از ناحیه داعش از خاک افغانستان برای آنها هیچ خطری وجود ندارد و نیروهای امنیتی افغانستان این توانمندی را در خود دارند که پدیده داعش و امثال آن را کنترل کنند و دیگر افغانستان اجازه نمیدهد حلقات خارجی در اینجا فعال باشد و حلقات شروری که نا امنی را در افغانستان ایجاد کنند.
مجاهد در پاسخ این سئوال که در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان، افغانستان به قطب تولید مواد مخدر جهان تبدیل شد و نود و پنج درصد مواد مخدر جهان را تولید میکرد در حالی که یکی از شعارهای آنها مبارزه با کشت خشخاش بود، اما حکومت افغانستان در این سه سال کشت خشخاش را نزدیک به صفر رسانده است از این موفقیت میخواهم بپرسم و اینکه یک نگرانی وجود دارد که افغانستان از تولید مواد مخدر سنتی به سوی مواد مخدر صنعتی پیش میرود و این مواد به خارج از کشور قاچاق میشود آیا ارادهای هم برای مبارزه با مواد مخدر صنعتی وجود دارد؟ نیز گفت: قاطعیت امارت اسلامی افغانستان در مبارزه با مواد مخدر براساس نصوص شرعی است، زمانی که چیزی حرام باشد مبارزه با آن هم داوم پیدا میکند، بین مواد مخدر سنتی و صنعتی تفاوت وجود ندارد، هر کدام از این دو برای انسان مضر است و از آن جلوگیری خواهد شد، واقعا هم خاک افغانستان از وجود مواد مخدر پاک شده و به صفر نزدیک است و از قاچاق آن هم تا حد زیادی جلوگیری شده است ولی مواردی را داریم که برخی کشورها مواد مخدر صنعتی یا موادی که از آن برای تولید مواد مخدر استفاده میشود به افغانستان قاچاق میکنند و برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر هم نیروهای امنیتی افغانستان قاطعانه اقدام میکند، اما آنگونه که لازم است از قاچاق مواد مخدر جلوگیری نشده است و گاهی اوقات ما میبینیم که متاسفانه مواد مخدر صنعتی استفاده میشود، اما سطح آن کم است و از قاچاق مواد مخدر صنعتی نیز با قاطعیت جلوگیری خواهد شد.
مجاهد در پاسخ به این سئوال که کشورهای غربی نخواستند با کشت خشخاش مبارزه کنند یا اینکه جزئی از برنامههای شان بود؟ نیز گفت: کشت خشخاش جزئی از برنامههای شان بود، ما درک میکنیم که قبل از حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان نیز کشت خشخاش و قاچاق آن ممنوع بوده و زمانی که آنها آمدند برخی کشاورزان را تشویق کردند که خشخاش بکارند، مثلا استان هلمند به انگلیسیها واگذار شد و انگلیسیها کشاورزان هلمند را تشویق میکردند که خشخاش بکارند و خشخاش کشت شده از فرودگاههای نظامی و غیرنظامی به خارج از کشور ترانزیت میشد. مواد مخدر افغانستان به دبی و برخی کشورهای دیگر ترانزیت میشد و حتی نمایندگان سابق مجلس افغانستان هم در قاچاق این مواد دست داشتند، مسئولان دولت قبلی در قاچاق دخیل بودند و تشویق بیرونی وحمایت خارجی را هم با خود داشتند، میتوانیم بگوییم که جزئی از برنامهها بوده است.
مجاهد در پاسخ به این پرسش که الان وضعیت آتش بس با پاکستان را چگونه میبینید و چشم انداز آن چگونه است؟ با توجه به اینکه برخی کشورها از جمله آمریکا خواهان ثبات درمنطقه نیستند؟ نیز گفت: این به هوشیاری افغانستان و پاکستان ارتباط دارد که چقدر در این زمینه دقیق باشیم، افغانستان آغاز گر جنگ نبوده و ما میخواهیم آتش بس دائمی داشته باشیم ولی تجاوزی که اخیرا از سوی پاکستان صورت گرفت قابل تاسف بود، ما بر این باوریم که کشور، مردم و حکومت پاکستان خواستار این تجاوز نبودند، اما یک حلقه خاص نظامی در پاکستان است که متاسفانه چنین اقدامی را انجام داد و طبعا ما حس میکنیم که شاید دست بیرونیها در این قضیه بوده است به خاطر اهداف نا امن سازی منطقه، این ماموریت را داده بودند و ما تلاش میکنیم موفق نشوند و پاکستان نیز درک کند که قربانی سیاستهای ابرقدرتها نشود و منطقه را به سوی بی ثباتی نکشاند.
مجاهد در پاسخ به این سئوال که آیا حاضر هستید به نگرانیهای امنیتی پاکستان که ادعا میشود تی تی پی در افغانستان حضور دارد، پاسخ بدهید؟ نیز گفت: ما مطمئنا به تی تی پی در داخل خاک افغانستان اجازه نمیدهیم که در اینجا حضور داشته باشند و نگرانیهای امنیتی را ایجاد کنند و این موضوع به هیئت مذاکره کننده پاکستانی نیز بیان شده است و باز هم تکرار میکنیم که اجازه نمیدهیم خاک افغانستان علیه پاکستان مورد استفاده قرار بگیرد.
مجاهد در پاسخ به این پرسش که پاکستان معتقد است که راه حل مقابله با تحریک طالبان پاکستان در همکاری با حکومت افغانستان نهفته است آیا شما این دیدگاه را قبول دارید؟ نیز گفت: بدون شک ما به دنبال راه حل هستیم و باید هم راه حلی پیدا شود به این معنا که خاک افغانستان در کنترل است و تحت مدیریت قرار دارد، در اطراف خط دیورند تنها ما مسئولیت نداریم بلکه در آن طرف خط دیوند، خود نیروهای پاکستانیها متوجه تهدیدها باشند، چون اکنون که برخی حملات انجام میشود هم منابع عملیات، هم مدیریت و هم اجرای عملیات در خاک پاکستان هستند و باید حملات را کنترل کنند و بار ناکامی خود را به دوش افغانستان نیندازند.
مجاهد در پاسخ به این سئوال که در سالهای اخیر رژیم صهیونیستی دیدید که چه جنایاتی را در خاک فلسطین انجام داد، موضع افغانستان در این باره چیست و آینده فلسطین و غزه را چگونه میبینید؟ نیز گفت: افغانستان قاطعانه از داعیه فلسطین و مردم مظلوم غزه حمایت میکند، آنها برحق هستند و مبارزه شان قابل ستودن است و ما از آنها با همه امکانات دست داشته خود حمایت کردهایم، عموم تجاوزهای اسرائیل قابل نکوهش است و ما نکوهش کردهایم و از کشورهای دنیا نیز میخواهیم که اجازه ندهند ظلمی که وجود دارد در فلسطین انجام شود یا خدعههایی که وجود دارد صورت بگیرد. دست اسرائیل از فلسطین قطع شود و مردم فلسطین به آرامش بازگردند و اسرائیل در قبال ظلمهایی که انجام داده پاسخگو باشد.
ذبیح الله مجاهد در پایان صحبت هایش گفت: تشکر میکنم، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در یک خطه زندگی میکنند و روابط نیک بین دو ملت وجود داشته، مشترکات فرهنگی، زبانی و مذهبی داریم، هر دو کشور همکاریهای زیاد داشته باشند و این همکاری براساس اعتماد خوب بوجود بیاید به نظر من زمینه خوب برای افزایش اعتماد بین دو کشور فراهم شده است ومشکلاتی را که داریم از طریق مکالمه و مفاهمه حل کنیم از جمله موضوع مهاجرت، موضوع قاچاق و آب، اگر افهام و تفهیم داشته باشیم میتوانیم پیشرفت کنیم، ما از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران راضی هستیم و در این چهار سال تماسهای برادرانه و خوبی با ما داشتند و اطمینان میدهم که مردم افغانستان به دوستی خود باور دارند و تلاش نهایی میکنند که هر دو ملت با هم نزدیک باشند و حکومتها از ملتهای خود نمایندگی کنند.