مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به شروع برداشت انار از سطح باغات انار گفت: ۱۲ هزار هکتار از باغات استان مرکزی متعلق به باغ‌های انار است و ۹۵ درصد از محصول انار استان در ساوه تولید می‌شود.

احمد اسدی گفت: میانگین برداشت در هر هکتار باغ انار ۱۷ تن است و استان مرکزی رتبه دوم تولید و رتبه اول کیفی تولید محصول انار را در کشور دارد و رقم ملس ساوه در میان انار‌های تولیدی استان‌های مختلف کشور پرطرفدار و نشان تجاری و صادراتی است.

او ادامه داد: در سطح باغ‌های شهرستان‌های ساوه رقم‌های یوسف خانی، آلک و تبریزی نیز تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه هم گفت: ساوه تنها شهری در کشوراست که وسعت باغ‌های انار آن ۱۰ هزار هکتار است و انار عمده محصول تولیدی این شهرستان است.

طهماسبی افزودگفت: ۲۵ درصد از محصول شهرستان قابلیت صادرات دارد و انار‌های با کیفیت پایین‌تر نیز برای فرآوری راهی خطوط ۳ صنعت تبدیلی استان می‌شود.

او ادامه داد: فعال نبودن پایانه صادراتی انار یکی از دغدغه‌های باغداران ساوه است و امید است با راه اندازی آن صادرات انار استان به صورت مستقیم انجام شود.

سطح باغات انار کشور ۹۶ هزار هکتار است و هرسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن انار درایران تولید می‌شود.

در سال گذشته ۳۷ هزار تن محصول انار از ایران به ارزش ۱۷ میلیون دلار به مقاصد مختلف صادر شد.

وسعت باغات انار جهان ۸۳۶ هکتار است و هر سال ۸ میلیون تن محصول از سطح این باغات برداشت می‌شود.ایران پس از کشور‌های هند وچین در جایگاه سوم تولید این محصول در دنیا است.