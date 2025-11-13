پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر همچنان در وضع قرمز و ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز پنجشنبه بیست و دوم آبان منتهی در ساعت ۹ صبح در آبادان با ۱۷۰، خرمشهر با ۱۷۷، شادگان با ۱۶۳، کارون با ۱۸۳، اهواز با ۱۷۴، ماهشهر با ۱۶۶، آغاجاری با ۱۵۳، بهبهان با ۱۵۴، هویزه با ۱۶۱، سوسنگرد با ۱۷۲، ملاثانی با ۱۹۸، شوشتر با ۱۵۵، اندیکا با ۱۵۳، دزفول با ۱۵۲ و اندیمشک با ۱۵۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در شهرهای هندیجان، هفتکل و شوش در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و شهرهای امیدیه، رامهرمز، ایذه، دزپارت، مسجدسلیمان و لالی در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.