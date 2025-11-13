به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دکتر زهرا نیکو رئیس شبکه بهداشتی درمانی و آموزشی آباده گفت: به همت محمدحسین صالحی خیر این شهرستان به یاد فرزندش مرحوم جعفر صالحی، ساخت ساختمان‌ام آر آی بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) به مساحت ۴۵۰ مترمربع و اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

همچنین کشاورز رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده با بیان اینکه پس از ساخت تجهیزات‌ام آر آی که از قبل خریداری شده در این مرکز راه اندازی می‌شود افزود: این طرح گامی بلند در توسعه قطب درمانی شمال فارس خواهد بود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.