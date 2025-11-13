به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی تماس مردمی با سامانه ۱۱۵، گزارش مسمومیت دو جوان ۲۵ و ۳۵ در یکی از مناطق شهرستان لردگان دریافت شد.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی هر دو نفر را به بیمارستان منتقل کردند.

شدند.

وی با بر خطرات گاز مونوکسید کربن گفت: این گاز بی‌رنگ و بی‌بوست و در اثر احتراق ناقص وسایل گرمایشی مانند بخاری، آبگرمکن یا پیک نیک در محیط‌های بسته تولید می‌شود.