پخش زنده
امروز: -
دو مرد جوان در شهرستان لردگان بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی تماس مردمی با سامانه ۱۱۵، گزارش مسمومیت دو جوان ۲۵ و ۳۵ در یکی از مناطق شهرستان لردگان دریافت شد.
وی افزود: تیمهای عملیاتی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی هر دو نفر را به بیمارستان منتقل کردند.
شدند.
وی با بر خطرات گاز مونوکسید کربن گفت: این گاز بیرنگ و بیبوست و در اثر احتراق ناقص وسایل گرمایشی مانند بخاری، آبگرمکن یا پیک نیک در محیطهای بسته تولید میشود.