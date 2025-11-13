به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حسین رشیدی مهرورز در بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از انبار اموال تملیکی قم گفت: این اداره کل بیش از ۹۰ درصد کالا‌های متروکه را تعیین تکلیف کرده و ساماندهی انبار‌ها مطابق آخرین استاندارد‌های ابلاغی را نیز آغاز کرده است.

وی افزود: استان قم امسال در حراج خرده فروشی در کشور رتبه دوم، در احصای کالا در رتبه پنجم و در تعیین تکلیف کالا‌ها رتبه هفتم را به دست آورد.