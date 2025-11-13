به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات سوشین کاراته، قهرمانی کشور با حضور بیش از هشتصد ورزشکار به میزبانی شیراز برگزار شد.

یاسین صداقت و احمد طا‌هاصفایی کاراته کاهای کیش در بخش کاتای مسابقات مقام اول را کسب کردند.

امیرمحمد حسن‌پور، آبتین هدایتی‌زاده، دانیال صفایی، محسن محسنی و شروین حق‌بین نیز در جایگاه دوم ایستادند.

احمد طا‌ها صفایی در بخش کومیته عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

شروین حق‌بین و دانیال صفایی نیز مقام دوم را به دست آوردند و امیرمحمد حسن‌پور، آبتین هدایتی‌زاده، امیرعلی محسنی و یاسین صداقت به مقام سوم رسیدند.

محمدهادی حق‌جو هدایت تیم کیوکوشین کاراته کیش را در این مسابقات بر عهده داشت.