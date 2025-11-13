پخش زنده
تیم کیوکوشین کاراته کیش در رقابتهای سوشین کاراته قهرمانی کشور، رتبه دوم را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات سوشین کاراته، قهرمانی کشور با حضور بیش از هشتصد ورزشکار به میزبانی شیراز برگزار شد.
یاسین صداقت و احمد طاهاصفایی کاراته کاهای کیش در بخش کاتای مسابقات مقام اول را کسب کردند.
امیرمحمد حسنپور، آبتین هدایتیزاده، دانیال صفایی، محسن محسنی و شروین حقبین نیز در جایگاه دوم ایستادند.
احمد طاها صفایی در بخش کومیته عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
شروین حقبین و دانیال صفایی نیز مقام دوم را به دست آوردند و امیرمحمد حسنپور، آبتین هدایتیزاده، امیرعلی محسنی و یاسین صداقت به مقام سوم رسیدند.
محمدهادی حقجو هدایت تیم کیوکوشین کاراته کیش را در این مسابقات بر عهده داشت.