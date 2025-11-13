به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: سال آبی گذشته یکی از سخت‌ترین دوره‌های ثبت‌شده در استان بود، ورودی سد‌های خوزستان در این مدت نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

علی شهبازی افزود: تأمین آب آشامیدنی در همه شهرستان‌ها اولویت نخست است و طرح‌های لازم برای پایداری آن اجرا شده است، همراهی مردم در صرفه‌جویی و همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف، نقش مهمی در عبور از شرایط خشکسالی دارد.