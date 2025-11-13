استاندار همدان گفت: استان همدان در صورت استفاده درست از توان علمی و فناورانه، می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو در عرصه‌های نوآوری و تولید تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری‌شمسی در نشست با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان که با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برگزار شد، تصریح کرد: استان همدان، مزیت‌های فراوانی دارد، مرکز خدمات ۶ استان، نیرو‌های انسانی مستعد با دانشگاه‌ها و مرکز علمی با اقتصاد کشاورزی پایه با محصولات متنوع و ثبت‌های جهانی، ۳۲ کانی معدنی، ۲۴ گوهر سنگ از جمله یاقوت کبود، ۵۸ رشته صنایع دستی و جاذبه‌های گردشگری می‌تواند مرکز توسعه منطقه باشد.

او افزود: باید بهره وری و مدیریت بهتری در تولید محصولات کشاورزی و منابع خود به ویژه آب داشته باشیم و فرصت‌های شغلی برای قشر دانش آموخته و بیکار استان ایجاد کنیم.

استاندار همدان تأکید کرد: صندوق پژوهش پارک علم و فناوری استان ضعیف است و نیاز به حمایت دارد.

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس هم گفت: ۵۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد به علت موقعیت استان همدان با وزیر زیرساخت‌های راه و راه آهن و نزدیکی به مرکز، متقاضیان بسیاری برای سرمایه گذاری دارد و برای توسعه این منطقه به ۵۰۰ هکتار برنامه داریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز تأکید کرد: ۱۱۵ واحد فناور در این دانشگاه فعال است و تنها دانشگاه تولید کننده گلوتن در کشور هستیم.

بهروز کارخانه‌ای افزود: مشکلات، دسترسی به اعتبارات ضعیف، کمبود تسهیلات، معافیت‌های بیمه‌ای، بازاریابی، واگذاری زمین و توان تولید داروی بیهوشی پروپفول را در همدان داریم، اما اکنون واردکننده هستیم، به جز این دارو چند داروی دیگر در همدان سنتز شده و توان تولید داریم، اما باید حمایت شویم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان هم، با تأکید بر فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای رشد علمی و افزایش پژوهش ها، گفت: تحقیقات علمی در دانشگاه‌های استان همدان کم است.

حسین افشین افزود: اعتبارات بنیاد علمی از ۱۰۰ میلیارد تومان به یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، از طرح‌های علمی حمایت می‌شود، اما بنا نداریم ساختمان سازی کنیم.