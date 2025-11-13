پخش زنده
فرمانده انتظامی علیآباد کتول از کشف کلاهبرداری میلیاردی اینترنتی وعودت وجوهات به مالباختگان درشهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرهنگ حسین نوروزی گفت: در پی شکایت ۳ نفر از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی آنها، از طریق پیامک جعلی در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامه داد: مجرمان سایبری با ارسال پیامک با مضمون "شکایت علیه شما" و یا تماس تلفنی با عنوان "پشتیبان دستگاه پوز" و "شرکت بیمهای" و "برنده شدن در قرعه کشی" اقدام به برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی شهروندان میکنند.
سرهنگ نوروزی گفت: در این روشها یک پیام حاوی لینک جعلی برای کاربران ارسال و پس از کلیک کردن بر روی لینک آلوده، نرمافزار مخرب بر روی تلفن همراه کاربران نصب و درخواست واریز مبلغ ناچیزی برای مشاهده جزئیات شکایت را دارد که همین واریز به ظاهر ناچیز پایه و اساس برداشتهای غیرمجاز از حساب قربانی میشود و یا با استفاده از تماس تلفنی و ارائه اطلاعات شخصی و با اظهار اینکه شما در قرعه کشی برنده شدهاید و یا در پوشش شرکتهای بیمهای و یا پشتیبان دستگاههای پوز، سعی در جلب اعتماد شما را دارند و پس از دریافت اطلاعات حساب، اقدام به خالی نمودن آن میکنند.
سرهنگ نوروزی افزود: پیامکهای اصلی سامانه ثنا فاقد لینک است و برای مشاهده ابلاغیه قضائی نیاز به واریز وجه نقد نمیباشد و شهروندان باید دقت کنند که ابلاغ الکترونیک قضائی با عنوان "ADLIRAN" ارسال میشود؛ و هرگونه تماس تلفنی با خطوط شخصی مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی و دریافت جوایز خوش حسابی و پشتیبان دستگاه پوز و شرکت بیمهای ... نیز کلاهبرداری بوده و شهروندان محترم زود باور نباشند و از واگذاری اطلاعات بانکی خود به افراد غیر خودداری کنند.