معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از اصلاح ۴۲ نقطه پرخطر در محور‌های استان در دو سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرتضی بهداروندی گفت: طی دو سال گذشته ۴۳ نقطه پرحادثه در محور‌های استان اصلاح شده و ۱۴ نقطه دیگر نیز تا پایان سال ایمن سازی می‌شود.

او افزود: در سال جاری بیش از ۳۰ هزار تابلو جدید نصب، ۸.۵ کیلومتر روشنایی اجرا و ۲۰ کیلومتر نیوجرسی میانی احداث شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: تاکنون پنج هزار و ۱۰۰ کیلومتر خط‌کشی انجام شده که تا پایان سال به ۱۲ هزار کیلومتر افزایش خواهد یافت؛ علاوه بر این، در حوزه رویه راه نیز حدود ۴۰۰ کیلومتر عملیات لکه‌گیری، روکش و آسفالت حفاظتی انجام شده و این رقم تا پایان سال به یک‌هزار کیلومتر می‌رسد.

بهداروندی گفت: حدود ۲۵۰ کیلومتر گردنه برف‌گیر در محور‌های شمالی استان وجود دارد که تجهیزات زمستانی شامل برف‌روب و نمک‌پاش در آن مستقر شده است و از رانندگان می‌خواهیم در شرایط مه‌آلود و بارانی با رعایت فاصله طولی، استفاده از چراغ مه‌شکن و حرکت با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.