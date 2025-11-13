پخش زنده
شاخص هوای کلانشهر اصفهان امروز برای نهمین روز متوالی آلوده است و با میانگین ۱۴۹ AQI در مرز وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح امروز با میانگین ۱۴۹ AQI برای نهمین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
بر این اساس، شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان با عدد ۱۵۸، خیابان پروین اعتصامی ۱۸۷، دانشگاه صنعتی ۱۷۳، رهنان و کاوه ۱۶۲، خیابان زینبیه ۱۶۱، سپاهانشهر و خیابان فرشادی ۱۶۴، فیض ۱۵۹، میرزا طاهر ۱۶۵ و ولدان ۱۵۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه، در ایستگاه پارک زمزم ۱۳۴ و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه بزرگراه خرازی و رودکی به ترتیب با عدد ۱۰۰ و ۸۰ قابل قبول را نشان میدهد.
امروز نیز وضعیت هوا در ایستگاه خمینی شهر و قهجاورستان قرمز و ناسالم برای عموم است.
همچنین ایستگاه زرینشهر امروز هم در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است. هوای مبارکه، شاهینشهر، نجف آباد، کاشان و شهرضا قابل قبول است. هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که غبار صبحگاهی پدیده غالب مناطق مرکزی استان تا پایان هفته خواهد بود که کاهش کیفیت هوا را به دنبال دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.