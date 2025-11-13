معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه درباره برداشت ذرت در سطح شهرستان ساوه گفت: پیش بینی می‌شود از ۳ هزار هکتار سطح زیر کشت حدود ۱۰۵ هزارتن محصول در شهرستان ساوه تولید شود.

خلیلی افزود: ذرت علوفه‌ای به علت کارآیی آب بالا و به صرفه بودن در الگوی کشت محصولات کشاورزی قرار دارد.

مسول جهاد کشاورزی حومه‌ی ساوه نیز گفت: برداشت ذرت در ساوه به صورت تمام مکانیزه و توسط ۸ دستگاه چاپر در حال انجام است.

شریعتی گفت: ارقام قابل کشت ذرت در ساوه عمدتا زودرس هستند و این محصول به صورت فصلی کشت و برداشت می‌شود.

بنا به اذعان کارشناسان استفاده از روش‌های نوین آبیاری در کشت محصول ذرت تا ۹۰ درصد کارایی آب و تا ۸۰ درصد تولید محصول را افزایش می‌دهد.

گفتنی ست کار برداشت ذرت در ساوه از اواسط مهر آغاز و تا اوایل آذر ادامه دارد.