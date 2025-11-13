استقرار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سبزوار پیشران توسعه است که تحقق این مطالبه با جدیت در حال پیگیری است.

پیگیری استقرار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سبزوار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار گفت: با توجه به پیشینه درخشان سبزوار در تجارت، استقرار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نقش حیاتی در توسعه همه جانبه این منطقه دارد.

حامد قربانی اظهار کرد: بر مبنای اسناد تاریخی سبزوار از دیرباز خاستگاه اصلی تجارت در مسیر جاده تاریخی ابریشم بوده است بنابراین در دولت چهاردهم موضوع استقرار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که خواسته تولیدکنندگان، تجار، سرمایه گذاران و بخش خصوصی است را دنبال می کنیم.

قربانی با بیان اینکه استقرار این اتاق، گشایشی در تبادلات اقتصادی، صادرات و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی فراهم می نماید، افزود: برخی موانع و تنگ نظری های گذشته سبب شده فرآیند استقرار این اتاق در سبزوار طولانی شود.

فرماندار سبزوار گفت: برنامه هفتم توسعه، تکالیفی را در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و صیانت از وضعیت موجود متوجه مسئولان اجرایی کرده است که هم اکنون با عزم دولت چهاردهم و استاندار خراسان رضوی رتبه های اقتصادی استان در سطح کشوری رشد یافته است.

قربانی افزود: نوسانات اقتصادی، تورم، کمبود زیرساخت ها، پیچیدگی قوانین اداری به ویژه بروکراسی بانکی و ضعف سیستم در حوزه حمایت از تولید و بخش خصوصی و کارآفرینان، برخی از موانع پیش روی کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری است که باید برطرف شود.

وی اظهار کرد: بحران بیکاری در سبزوار واقعی و غیر قابل انکار است که با حمایت از سرمایه گذاران، تقویت بخش خصوصی، کارآفرینی، سرمایه گذار های نوین و فناورانه با محوریت دانشگاه ها بخشی از این مشکل برطرف می شود.

قربانی ادامه داد: هم اکنون نرخ بیکاری در شهرستان ۳۶۵ هزار نفری سبزوار با وجود ظرفیت های فراوان صنعتی، معدنی، کشاورزی و دامی ۱۰/۳ درصد است که نسبت به سایر نقاط استان بالا است البته یک عامل آن تناسب نداشتن رشته های دانشگاهی منطقه با قابلیت های شهرستان است.

فرماندار سبزوار گفت: یکی از مشکلات دیگر در ارتباط با پدیده بیکاری، پیوند و ارتباط نداشتن مهارت پروری با حوزه های اشتغال است، بهره گیری از ظرفیت دانشکده های مهارتی و سازمان فنی و حرفه ای می تواند آینده ای خوب برای جویندگان کار فراهم نماید.

قربانی افزود: بخش تعاون و وجود ۷۶۶ تعاونی یکی از ظرفیت های اشتغال سبزوار است که با رفع برخی از مشکلات مدیریتی، زیرساختی، اداری و قانونی آنها، بستر بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال و ارزش افزوده فراهم می شود.

وی ادامه داد: البته انتظار می رود اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز نسبت به رفع مشکلات تعاونی ها نگاه ویژه تری داشته باشد و با راه‌ اندازی اتاق تعاون گشایشی در حوزه اختیارات و بسترهای قانونی برای تعاونی های منطقه فراهم نماید.

قربانی گفت: تعهد اشتغال شهرستان برای امسال سه هزار و ۲۶۳ نفر اعلام شده که تاکنون هزار و ۵۳۰ مورد محقق شده است و انتظار می رود دستگاه‌ های اجرایی ضمن پیگیری ها برای جذب تسهیلات، اشتغال ایجاد شده خود را در سامانه رصد ثبت کنند.