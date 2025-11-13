پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «مرد تایچی» جمعه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم داستان مردی رزمی کار است که به خاطر نیاز مالی، تن به حضور در چند مسابقه میدهد.
در عملیاتی ویژه یک مأمور به شبکه بینالمللی قاچاق مهمات نظامی در جنوب شرق آسیا نفوذ میکند.
این داستان فیلم «سرقت بزرگ اسلحه» است که ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
شبکه فراتر هم «باغ اسرار آمیز» را با کیفیت فورکی ساعت ۱۳:۳۰ پخش میکند.
قصه دختری تنها که با کشف یک باغ مخفی در یک عمارت، وارد دنیای جدیدی میشود.
زندگی سیمون بولیوار از مخالفان سلطه امپراطوری اسپانیا بر ونزوئلا هم در فیلم «آزادی خواه» تصویر شده است.
این فیلم ساعت ۱۶ در قاب شبکه یک جای میگیرد.
شبکه نمایش هم «فراری» را ساعت ۱۷ تقدیم مخاطبان میکند.
این فیلم داستان مردی است که به اشتباه متهم به قتل همسرش شده است و میخواهد قاتل واقعی را پیدا کند.
چارلی که علاقه زیادی به شکلات دارد به طور اتفاقی وارد یک کارخانه شکلات سازی میشود.
این داستان فیلم «چارلی و کارخانه شکلات سازی» است که ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش میشود.
فیلم سینمایی «پرونده گزارشهای مردمی» نیز ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو پخش میشود.
این فیلم داستان روزنامه نگاری است که با پلیس جنایی برای حل پروندههای قتل و سرقت همکاری میکند.