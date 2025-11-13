به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهروز مرادپور گفت: از روز شنبه تا ساعاتی از روز یکشنبه، اولین سامانه بارشی پائیزه جو استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: همزمان با فعالیت این سامانه، علاوه بر افزایش ابر و وزش باد قابل توجه تا نسبتاً شدید، بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: گرچه پتانسیل بارشی این سامانه زیاد نیست، اما به صورت نقطه‌ای احتمال رخداد مخاطراتی از جمله اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، ایجاد رواناب و خسارت به برخی سازه‌ها وجود دارد.

مراوپور یادآور شد: در صورت تثبیت مدل‌ها، هشدار هواشناسی مربوطه به زودی صادر خواهد شد.

وی گفت: با تحلیل آخرین نقشه‌ها و الگو‌های هواشناسی برای امروز تا جمعه هم، پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان در خصوص نوسانات دمایی در استان گفت: در ۴۸ ساعت آینده، تغییر محسوسی در روند دما‌های روزانه مشاهده نمی‌شود و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.