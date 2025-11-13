

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهید ناصر درفشی‌فر صاحب نام ورزشگاه شهید درفشی‌فر (پرسپولیس) است که در یازدهم آبان ۱۳۶۲ به دست منافقین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

همین مناسبت دلیلی شد تا مدیرعامل پرسپولیس پس از انتصاب به این سمت دیدار با خانواده این شهید را در برنامه خود قرار بدهد.

پیمان حدادی امروز همراه با حمید کرمی و مجید مختاری از مدیران باشگاه راهی منزل آن شهید شدند و با همسر وی دیدار کردند.

در این دیدار به نشان یاد بود یک تابلو و یک پیراهن پرسپولیس مزین به تصویری از شهید تقدیم شد.

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس وقتی متوجه شدند ماجرای تصویر روی پیراهن چیست با جان و دل آن را برای امضای یادبود دست به دست کردند.