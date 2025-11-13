پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: ۲۳۰ دستگاه جی پی اس خودروهای دیزلی اسقاطی که به منظور قاچاق سوخت مورد استفاده قرار میگرفت از دو خودرو سواری در زنجان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت الاسلام علی فرجی برحق در بازدید از این کشفیات در پلیس امنیت اقتصادی زنجان به همراه دادستان مرکز استان با تقدیر از تلاشهای شبانه روزی پلیس امنیت اقتصادی استان، افزود: این دستگاههای جی پی اس خودروهای دیزلی اسقاطی به صورت حرفه ای در دو خودرو سواری جاسازی شده بود.
وی با بیان اینکه افراد سودجو با جاسازی حرفهای این تعداد دستگاه جی پی اس بر خودروهای سواری و حرکت در محورهای مواصلاتی کشور و ثبت کیلومتر نسبت به قاچاق سوخت اقدام میکردند که با انجام تحقیقات دقیق و پلیس امنیت اقتصادی کشف و ۲نفر دستگیر و در دادسرای زنجان تشکیل پرونده شد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در راستای انجام وظایف قانونی و ذاتی حود در مبارزه قانونی و قاطع دستگاه قضایی با قاچاق سوخت اهتمام جدی دارد گفت: در جریان کشف تعداد ۲۳۰جی پی اس به میزان پنج میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد.