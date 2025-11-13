تیم ملی والیبال بانوان ایران در آخرین دیدار خود در بازی‌های همبستگی اسلامی تاجیکستان را شکست داد و به نشان برنز و مقام سومی این رقابت‌ها دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز (پنج‌شنبه ۲۲ آبان) در دیدار رده بندی بازی‌های همبستگی اسلامی برای دومین بار به مصاف تاجیکستان رفت.

شاگردان لی دوهی در این دیدار با عملکردی برتر و منسجم، سه بر صفر حریف خود را با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲، ۲۵ بر ۷ و ۲۵ بر ۸ شکست دادند تا به سومین برد متوالی خود در این مسابقات دست یابند.

تیم ملی والیبال زنان با کسب این پیروزی به مقام سومی و نشان برنز بازی‌های همبستگی اسلامی که به میزبانی ریاض برگزار می‌شود، دست یافت.

آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن‌خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پورصالح، سپینود دست‌برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان ایران در این مسابقات هستند.

مسابقات والیبال زنان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی با حضور پنج تیم در یک گروه مقدماتی پیگیری شد و تیم ایران در دیدار‌های اول و دوم خود مغلوب جمهوری آذربایجان و ترکیه شد و در سومین و چهارمین بازی مرحله مقدماتی موفق به شکست افغانستان و تاجیکستان شد.

ملی پوشان ایران امروز برای دومین بار تاجیکستان را شکست دادند تا در جایگاه سوم مسابقات قرار گیرند.

مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.

تیم‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز امروز در فینال برای کسب مقام قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند که این مسابقه از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه آغاز می‌شود.

دو مدال والیبال ایران در این دوره از بازی‌های کشور‌های اسلامی قطعی است و تیم ملی والیبال مردان ایران نیز از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز در فینال مقابل ترکیه صف آرایی خواهد کرد تا در صورت شکست این تیم به خوش رنگترین مدال مردان دست یابد.