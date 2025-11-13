پخش زنده
تیم ژیمناستیک استان چهارمحال و بختیاری درمسابقات ترامپولین باشگاههای کشور خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: این تیم موفق به کسب مقام اول تیمی در رده سنی ۹ و ۱۰ سال شد.
حسین زمانی افزود: در بخش انفرادی نیزسید مهدی کاظمی کسب مقام دوم بخشهای ترامپولین و DMT را کسب کرد.
به گفته وی: آراد معدنیپور مقام سوم در بخش DMT را به دست آورد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: مسابقات ترامپولین باشگاههای کشوربه میزبانی اصفهان برگزار شد.