به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: این تیم موفق به کسب مقام اول تیمی در رده سنی ۹ و ۱۰ سال شد.

حسین زمانی افزود: در بخش انفرادی نیزسید مهدی کاظمی کسب مقام دوم بخش‌های ترامپولین و DMT را کسب کرد.

به گفته وی: آراد معدنی‌پور مقام سوم در بخش DMT را به دست آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: مسابقات ترامپولین باشگاه‌های کشوربه میزبانی اصفهان برگزار شد.