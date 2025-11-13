جشن گردو و بازی های بومی و محلی با حضور دانش آموزان ، معلمان و علاقمندان در مدرسه شبانه روزی فاطمیه کلور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل این جشن با عطر گردو و خاطرات بازی‌های قدیمی منطقه و با هدف شناسایی و معرفی این بازی ها برگزار شد.

جشنواره گردو در شاهرود، نمادی از همبستگی و پیوند عمیق میان انسان و طبیعت است و در این روز‌های دل‌انگیز پاییزی، اهالی این دیار با دلی پر از شوق و امید، گرد هم آمدند تا از میوه‌ای که سال‌ها در دل زمین پرورش یافته و مردم شاهرود در گذر زمان یادگار‌ها از آن دارند تجلیل کنند.